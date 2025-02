Matrículas para os Centros de Esporte de Manaus começam na segunda-feira (10)

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), abre na próxima segunda-feira (10) o período de rematrículas e novas matrículas para atividades físicas gratuitas em 19 Centros de Esporte e Lazer (CELs) da cidade.

O processo de renovação de matrículas ocorrerá nos dias 10 e 11 de fevereiro, enquanto as novas matrículas começam em 12 de fevereiro, data que marca o início das aulas, e poderão ser feitas até o preenchimento das mais de 4 mil vagas disponíveis.

Inscrição exclusiva pelo site

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial saesp.manaus.am.gov.br. O programa é voltado para crianças a partir dos 7 anos, jovens, adultos, idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs), com oferta de diversas modalidades esportivas gratuitas.

Inclusão e qualidade de vida

Joel Sales, diretor-presidente da FME, destacou que as atividades oferecidas nos CELs fazem parte do compromisso da gestão municipal em incentivar a prática esportiva, promovendo qualidade de vida e bem-estar para toda a população. “Esperamos que este ano seja ainda mais especial, com um número crescente de participantes e um maior engajamento das comunidades esportistas”, afirmou Sales.

O diretor-presidente também se mostrou otimista quanto aos números de 2025: “Vamos bater o recorde de inscrições com mais de 4 mil vagas, beneficiando mais pessoas com atividades esportivas”, concluiu.

Documentação necessária para inscrição

Para renovar a matrícula, os alunos de 2024 precisam apenas apresentar o CPF. Já as novas matrículas exigem documentos específicos:

Crianças e Adolescentes (7 a 17 anos): CPF, e-mail, telefone, comprovante de endereço, documento e contato do responsável, foto 3×4 do aluno e exame dermatológico (para atividades na piscina).

CPF, e-mail, telefone, comprovante de endereço, documento e contato do responsável, foto 3×4 do aluno e exame dermatológico (para atividades na piscina). Adultos e Idosos: CPF, e-mail, telefone, comprovante de endereço, contato de emergência, foto 3×4, laudo cardiológico (para maiores de 50 anos) e exame dermatológico (para atividades na piscina).

CPF, e-mail, telefone, comprovante de endereço, contato de emergência, foto 3×4, laudo cardiológico (para maiores de 50 anos) e exame dermatológico (para atividades na piscina). Pessoas com Deficiência: Laudo médico, RG e CPF do aluno e responsável (se menor de idade), comprovante de residência e exames dermatológicos para atividades na piscina (aluno e acompanhante).

Modalidades oferecidas

Os Centros de Esporte e Lazer oferecem uma ampla variedade de modalidades esportivas, como futsal, natação, hidroginástica, atividades para pessoas com deficiência, atividades para a terceira idade, voleibol, badminton, ginástica, funcional, tênis de mesa, handebol, atletismo, basquete, caminhada e Jiu-jítsu.

Como garantir sua vaga

Os interessados devem se inscrever dentro do período estipulado e ficar atentos às vagas, que são limitadas. Para mais informações, acesse o site oficial ou entre em contato diretamente pelo telefone (92) 98842-2563.

