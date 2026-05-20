Câmera de segurança

Motociclista morreu após ser atingido por micro-ônibus que fugiu sem prestar socorro na zona Oeste.

Manaus (AM) – Câmeras de segurança registraram o momento em que o motociclista Renato Teixeira de Jesus, de 38 anos, é atropelado por um micro-ônibus na terça-feira (19), na rua Independência, no bairro Nova Esperança, zona Oeste da capital.

As imagens mostram que Renato seguia pela faixa da direita da via quando o micro-ônibus, que trafegava pela faixa da esquerda, faz uma conversão brusca para a direita sem parar. O motociclista acaba sendo atingido violentamente pelo veículo. Após o atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro.

Motociclista morreu no local

Segundo informações preliminares, Renato pilotava uma motocicleta modelo Twister 250 no momento do acidente.

O laudo inicial do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico grave devido ao forte impacto da colisão. O documento também registra múltiplas fraturas no crânio.

Testemunhas relataram que o micro-ônibus realizava rota na região quando atingiu o motociclista.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que busca identificar e localizar o motorista envolvido no atropelamento.

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