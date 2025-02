Justiça determina prisão temporária de suspeito de matar jovem palestino em Manaus

Crime ocorreu na madrugada de sábado (8), nas proximidades da casa noturna Rox Clube. Vítima foi ataca com gargalo de garrafa no pescoço

A Justiça do Amazonas determinou na noite deste domingo (9) a prisão temporária, por 30 dias, de Robson Silva Nava Júnior. Ele é apontado pelas investigações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) como o autor do assassinato do jovem palestino Mohammad Ali Ismail Hamdan Manasrah, de 20 anos.

O crime ocorreu na madrugada de sábado (8), nas proximidades da casa noturna Rox Clube, localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul da capital amazonense. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A Polícia solicitou a prisão temporária de Robson Silva Nava Júnior, além de busca e apreensão, interceptação das comunicações telefônicas e afastamento do sigilo de dados

Segundo a Tribunal de Justiça, Robson se apresentou à polícia, mas foi reconhecido como o autor do crime por uma testemunha. Ele entregou uma camisa que teria usado no momento do homicídio, mas as imagens de segurança mostraram que a vestimenta era diferente.

A prisão temporária foi autorizada devido à gravidade do crime e aos indícios de autoria, como o reconhecimento da testemunha e as imagens. A medida é considerada necessária para garantir a continuidade das investigações. A prisão pode durar até 30 dias, com possibilidade de prorrogação.

A busca e apreensão foi autorizada, incluindo o celular de Robson, pois há indícios de que o aparelho pode conter informações relevantes. Contudo, os pedidos de interceptação de comunicações e quebra de sigilo de dados foram adiados para avaliação de um juiz especializado.

O caso

Mohammad Ali Ismail Hamdan Manasrah, de 20 anos, foi morto após ser ferido no pescoço com o gargalo de uma garrafa, na saída de um bar, na madrugada deste sábado (8), no bairro Nossa Senhora das Graças, em Manaus. Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu poucas horas depois.

A Polícia Civil investiga o caso. Segundo relatos de amigos, a confusão começou dentro de um bar e, após serem orientados a deixar o local por questões de segurança, a briga continuou na rua, onde Mohammad foi atacado.

A Sociedade Árabe Palestina do Amazonas lamentou a morte de Mohammad, destacando sua bondade, generosidade e dedicação à comunidade e à causa palestina.

Em nota, a Rox Club Lounge lamentou o ocorrido e reforçou que o incidente aconteceu fora de suas dependências, após os envolvidos deixarem o local.

A casa noturna reiterou seu compromisso com a segurança e condenou qualquer ato de violência, além de manifestar suas condolências à família da vítima. A empresa também afirmou estar colaborando com as investigações para que os responsáveis sejam devidamente punidos.



