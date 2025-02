Liceu Claudio Santoro abre matrículas para cursos gratuitos em Parintins

O Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, unidade Bumbódromo em Parintins, abrirá as matrículas para o primeiro semestre de 2025. A programação inclui cursos gratuitos nas áreas de Artes Visuais, Audiovisual, Dança, Teatro e Música. As inscrições para rematrículas ocorrem de 11 a 14 de fevereiro, das 8h às 11h e das 14h às 17h, e para novos alunos, de 18 a 21 de fevereiro, nos mesmos horários, na Sala Multiuso Arena, no Térreo Vermelho do Bumbódromo.

Documentação necessária

Os interessados devem apresentar documentos atualizados. Aos maiores de 18 anos é necessário o RG e CPF, comprovante de residência com CEP, uma foto 3×4 recente, contato atualizado e laudo médico (em caso de doença ou deficiência). E para menores de 18 anos, o RG ou certidão de nascimento do aluno, RG e CPF do responsável, comprovante de residência, uma foto 3×4, declaração escolar atualizada e laudo médico com parecer pedagógico (em caso de doença ou deficiência).

Novidades e expectativas

A coordenadora pedagógica, Rosilene Linhares, destacou a expectativa de receber mais de 1.000 novos alunos, além das 1.244 rematrículas já previstas. “A procura pelos cursos tem crescido ano a ano, mostrando o impacto do Liceu na formação artística e cultural da comunidade”, afirmou.

Novos cursos, como Teclado Infantil, Violão Infantil, Guitarra Elétrica, além dos grupos de prática “Elas Tocam” e “Sexteto”, serão oferecidos em 2025. “Essas novas formações são resultado de estudos pedagógicos e demandas da comunidade local”, explicou Rosilene.

Acessibilidade e desafios

O Liceu enfrenta desafios com o aumento da procura por pessoas com deficiência (PCDs). “Temos percebido um aumento significativo na busca de alunos PCDs. Apesar de o prédio ser acessível, ainda enfrentamos limitações na estrutura e na disponibilidade de profissionais especializados para atender a essa demanda”, pontuou Rosilene. “Nosso compromisso tem sido buscar capacitação contínua e adaptar os conteúdos para garantir a inclusão de todos os alunos”, reforçou.

Ela ressaltou que o Liceu segue ampliando seus esforços para atrair novos alunos. “Estamos utilizando redes sociais, como Instagram, grupos de pais e divulgação presencial em escolas, universidades e praças públicas, além de vídeos que mostram depoimentos de alunos e trechos das aulas. É uma forma de levar a arte mais longe e impactar mais pessoas”, concluiu.

Divulgação e informações

O Liceu utiliza redes sociais, grupos de pais e divulgação presencial em escolas e praças públicas para atrair novos alunos. Mais informações estão disponíveis no Instagram @liceudoam e nas redes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa: @culturadoam.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Teatro e dança ganham destaque nesta semana nos espaços culturais de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱