Manifestação Cultural

Evento na Assembleia Legislativa reunirá itens oficiais, dirigentes e os bois Caprichoso e Garantido.

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) realizará, nesta quinta-feira (28/5), uma Sessão Especial em homenagem ao Festival de Parintins. A solenidade acontecerá às 14h, no Plenário Ruy Araújo, e é de autoria da deputada estadual Mayra Dias, do PSD.

A programação contará com a presença de itens oficiais, dirigentes e dos dois maiores símbolos culturais do Amazonas: o Boi Caprichoso e o Boi Garantido.

Festival de Parintins é símbolo da cultura amazonense

Realizado anualmente desde 1965, o Festival de Parintins é reconhecido pela grandiosidade cultural e pela força simbólica que transforma a cidade de Parintins em palco de um dos maiores espetáculos folclóricos do país.

Para a deputada Mayra Dias, o festival representa a maior manifestação cultural do Amazonas e merece reconhecimento permanente do Poder Legislativo.

“Valorizar a cultura não significa apenas preservar tradições, mas investir no presente e garantir um futuro mais forte e consciente para as próximas gerações”, destacou a parlamentar.

Aleam reconheceu festival como patrimônio cultural

A disputa entre os bois Caprichoso e Garantido é uma das manifestações culturais mais tradicionais do Amazonas.

A Aleam declarou o Festival de Parintins como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado por meio da Lei Promulgada nº 375/2017, de autoria do então deputado estadual Josué Neto.

Festival também é patrimônio cultural do Brasil

Em 2018, o festival recebeu reconhecimento nacional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com inscrição no Livro de Registro das Celebrações.

Já em 2024, a festa foi oficialmente reconhecida como manifestação da cultura nacional pela Lei nº 14.960/2024, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A homenagem da Aleam reforça a importância do Festival de Parintins para a cultura, o turismo e a economia do Amazonas.

(*) Com informações da Aleam

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