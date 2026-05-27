Cultura Geek

Com foco em inclusão, a Mimiso Arena Card Games abre as portas no dia 6 de junho

O cenário geek e de card games do Amazonas ganha um novo espaço a partir do dia 6 de junho. A partir das 10h, Manaus recebe a Mimiso Arena Card Games, com entrada gratuita para o público.

Localizada no bairro Parque Dez, na Rua Beco São Pedro, nº 162, próximo ao Passeio do Mindu, a arena aposta em um conceito inovador. O projeto busca democratizar o acesso aos jogos de cartas com infraestrutura de padrão internacional, priorizando conforto, inclusão e acessibilidade.

Modelo americano inspira estrutura da arena

Diferente das lojas tradicionais de Manaus, o espaço segue o modelo das grandes casas de jogos dos Estados Unidos. Além disso, a estrutura foi planejada para funcionar como ponto de encontro e convivência.

O local oferece amplo salão, mesas para jogos livres e estacionamento próprio. A acessibilidade recebeu atenção especial, permitindo que cadeirantes circulem com autonomia e participem das partidas sem barreiras estruturais.

Espaço para todos e foco na inclusão

O fundador da arena, Nilo Alves, explica que o projeto nasceu a partir da experiência pessoal com o filho, fã de Pokémon. Ao observar a falta de estrutura em espaços da cidade, ele decidiu criar um ambiente mais acessível.

A proposta central é a inclusão social no universo geek.

“A Mimiso chega para abraçar todas as pessoas, incluindo idades, gêneros, religiões e, de forma especial, pessoas com deficiência física que sofrem com acessos estreitos ou escadas em outros locais”, explica Nilo.

Certificação oficial e grandes jogos no catálogo

A Mimiso Arena Card Games possui certificação oficial da Pokémon Company e contará com organizadores e juízes preparados para torneios oficiais.

O espaço vai abrigar grandes títulos do cenário mundial de card games, como Pokémon TCG (foco inicial), Yu-Gi-Oh!, Magic: The Gathering, One Piece Card Game e Lorcana (Disney).

Além disso, a arena funcionará de segunda a domingo, das 9h às 21h, como um hub completo de entretenimento. O local também contará com venda de produtos nacionais e importados.

Inclusão feminina no cenário geek

Outro pilar do projeto é o enfrentamento ao machismo estrutural ainda presente no universo nerd. Para reforçar esse compromisso, a loja contará com atendentes femininas na linha de frente.

Para Giovanna Barbosa, uma das administradoras da Liga Feminina de Pokémon do Amazonas, o espaço representa avanço importante para o cenário local.

“Tudo o que fazemos hoje depende de doações ou do dinheiro que nós, da administração, tiramos do próprio bolso para dar o melhor para as meninas. Ter um espaço que já nasce com esse ideal de inclusão das mulheres, é extremamente bem-vindo e necessário para o crescimento do cenário geek feminino no Norte”, destaca Giovanna.

Inauguração aberta ao público

No dia da abertura, a Mimiso Arena Card Games estará de portas abertas a partir das 10h para receber a comunidade, famílias e fãs de jogos de cartas interessados em conhecer a nova estrutura.

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