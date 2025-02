Homem é preso por agredir ex após briga por celular bloqueado no AM

Um homem de 25 anos foi preso nesta segunda-feira (10) por violência doméstica contra sua ex-companheira, de 21 anos, em Santo Antônio do Içá, interior do Amazonas.

Segundo o delegado Ubiratan Farias, da 53ª DIP, as diligências começaram após a vítima denunciar o agressor na delegacia. Ela relatou que o ex-companheiro foi até sua casa, onde mora com as duas filhas, e a agrediu fisicamente com tapas, socos e empurrões.

A agressão teria sido motivada pela recusa da mulher em desbloquear o celular, que havia sido quebrado anteriormente por ele. A vítima também afirmou que ele já havia demonstrado comportamento agressivo em outras ocasiões.

A mulher está recebendo apoio de organizações especializadas no combate à violência doméstica.

Com base nas informações, os policiais prenderam o agressor em flagrante. Ele foi autuado por agressão no contexto de violência doméstica e aguarda audiência de custódia.

