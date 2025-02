Empresária é morta a tiros em casa de massagem erótica

Lucélia Santos da Silva, de 46 anos, foi morta a tiros em uma casa de massagem erótica localizada no Bairro de Fátima, em Fortaleza (CE), na noite de quarta-feira (12). A vítima seria proprietária do estabelecimento comercial e foi encontrada morta com as mãos amarradas.

Dois suspeitos pelo crime foram presos em Beberibe. Policiais militares da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Policiamento do Raio (BPRaio) de Aracati prenderam o casal Fernando Kennedy de Oliveira Silva, de 32 anos, e Paula Roberta da Silva Oliveira, de 43, já quando eles tentavam sair do Estado.

Violência

Testemunhas chegaram a dizer à Polícia que um homem, que já tinha sido visto frequentando o local, entrou normalmente na casa e pediu para “ver as meninas”. Em seguida, anunciou o assalto e obrigou outra vítima a amarrar Lucélia e a filha dela, que conseguiu fugir.

Conforme nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a motivação inicial seria um desentendimento entre a suspeita presa e um familiar da vítima.

A reportagem apurou que no momento dos disparos o estabelecimento comercial estava lotado e mulheres seminuas saíram correndo na rua.

Buscas

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e receberam a informação que o casal estava rumo ao Rio Grande do Norte. O carro onde eles estavam, um veículo modelo HB20, foi interceptado já em Beberibe.

O casal foi preso em flagrante e levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Também foram apreendidos o carro, dois celulares e três bolsas. Eles seguem à disposição da Justiça.

(*) Com informações do Diário do Nordeste

