Influenciadora ‘Bia Dançarina’ é morta a tiros dentro da própria casa

Ainda não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos suspeitos

A influenciadora Bia Dançarina, de 45 anos, foi morta dentro de casa na noite de quinta-feira (13), no bairro São Francisco, em Baturité (CE). Ela era conhecida nas redes sociais por se apresentar em feiras e eventos da cidade com danças improvisadas e somava mais de 94 mil seguidores no Instagram. O marido da influencer, de 38 anos, também foi morto.

A morte foi confirmada pelo perfil oficial da influenciadora no Instagram. “Hoje a nossa estrela Bia Dançarina vai brilhar no céu”, diz a nota. “Hoje nos despedimos da nossa querida Bia Dançarina, cuja luz brilhou intensamente, mesmo que por pouco tempo. Seu sorriso, sua alegria e amor que espalhou permanecerão para sempre nos nossos corações”, encerra o texto.

Casa invadida

De acordo com testemunhas, homens armados invadiram a residência e fizeram disparos contra o casal, que morreu na hora. Em seguida, os suspeitos fugiram. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas as vítimas já estavam sem vida.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias do duplo homicídio. Ainda não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos suspeitos. Segundo a pasta, a influenciadora tinha antecedentes por ameaça e crime contra a administração pública, e o homem por roubo.

Reações

A morte da influenciadora Bia Dançarina causou comoção na cidade. O prefeito de Baturité, prefeito de Baturité, lamentou a morte em publicação no Instagram. “Vai ser assim que a Bia será lembrada por todos nós, com sua alegria, irreverência. Que Deus a receba de braços abertos e conforte o coração de todos os seus familiares, amigos e fãs nesse momento de despedida”, disse ele, ao postar uma foto dançando com a influenciadora.

O perfil Forró na Feira, local onde Bia se apresentava, também publicou uma nota sobre a morte da influenciadora. “É com imenso pesar que o Forró na Feira informa a morte da nossa querida Bia Dançarina. Aqui nossas sinceras condolências e rogamos a Deus que conforte nossos corações, o de familiares, amigos e fãs”.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Buiu a Bonita: saiba quem é a influenciadora morta atropelada por dois carros em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱