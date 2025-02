Câmeras de segurança flagraram o momento em um criminoso roubou o celular de uma mulher, foi perseguido por um grupo de crianças e acabou deixando o aparelho cair durante a fuga após ser acertado por uma bolada no bairro Canindezinho, em Fortaleza (CE). O caso ocorreu na última segunda-feira (10).

O assalto

A vítima do assalto estava na calçada de casa monitorando o neto de 5 anos, que brincava na rua com outras crianças. Neste momento, um homem chegou em uma motocicleta, estacionou o veículo nas proximidades e foi caminhando até a calçada onde a mulher se encontrava.

Quando chegou ao local, ele anunciou o assalto e tomou o aparelho celular da avó do menino de 5 anos. Quando o criminoso começou a ir embora, a criança passou a segui-lo.

“A gente não tava mais nem gritando “pega o ladrão”, era “Levi, volta”, que era ele [o menino de 5 anos], que foi pra cima do bandido e ficou querendo pegar o celular de volta”, contou a mãe da criança, a dona de casa Rosiane Ramos, à TV Verdes Mares.

Susto

Depois que o menino foi atrás do assaltante, outras crianças começaram a correr atrás dele e chegaram a acertá-lo com uma bola de futebol. Durante a fuga, o criminoso deixou o celular roubado cair. Com a queda, o aparelho ficou com a tela trincada, mas foi recuperado pela vítima.

De acordo com a família, as crianças não tiveram nenhum ferimento, embora tenham ficado assustadas quando entenderam o que tinha acontecido. “Foi um grande livramento, esse ladrão podia ter dado um chute, um murro, até mesmo um tiro, ele tava armado”, disse a mãe.

Vídeo: Ladrão é perseguido e leva 'bolada' de crianças após roubar celular pic.twitter.com/vYa4hCTIVx — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 14, 2025

(*) Com informações do Gazeta Web

