VÍDEO: Homem é encontrado morto em terreno da Zona Leste de Manaus

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em uma horta localizada na rua Paranacaxi, bairro Valparaíso, Zona Leste de Manaus, durante a tarde desta sexta-feira (14).

De acordo com informações preliminares, o corpo foi encontrado por moradores da área. A vítima estava com as mãos amarradas, sinais de tortura, com ferimentos na cabeça. Ele trajava moletom azul com detalhes vermelho e bermuda jeans.

A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

