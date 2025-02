Salário no Amazonas entre os mais baixos do país  

O salário no Amazonas está entre os mais baixos do país, aponta pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística

O salário no Amazonas ficou abaixo da média nacional, registrada em R$ 3.225, conforme dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) na última sexta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estado do Amazonas ficou em 21º lugar no ranking nacional, à frente apenas dos estados de Paraíba (R$ 2.287), Pará (R$ 2.268), Piauí (R$ 2.203), Bahia (R$ 2.165), Ceará (R$ 2.071) e Maranhão (R$ 2.049).

O Distrito Federal (DF) apresenta o maior rendimento médio do país, atingindo R$ 5.043. O valor é 56% acima da média do Brasil e 146% maior que o indicador do Maranhão, o menor do país (R$ 2.049).

São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo são outras localidades com rendimento médio do trabalhador maior que a média nacional.

Confira o ranking:

Distrito Federal, R$ 5.043

São Paulo, R$ 3.907

Paraná, R$ 3.758

Rio de Janeiro, R$ 3.733

Santa Catarina, R$ 3.698

Rio Grande do Sul, R$ 3.633

Mato Grosso, R$ 3.510

Mato Grosso do Sul, R$ 3.390

Espírito Santo, R$ 3.231

Brasil, R$ 3.225

Goiás, R$ 3.196

Rondônia, R$ 3.011

Minas Gerais, R$ 2.910

Amapá, R$ 2.851

Roraima, R$ 2.823

Tocantins, R$ 2.786

Rio Grande do Norte, R$ 2.668

Acre, R$ 2.563

Pernambuco, R$ 2.422

Alagoas, R$ 2.406

Sergipe, R$ 2.401

Amazonas, R$ 2.293

Paraíba, R$ 2.287

Pará, R$ 2.268

Piauí, R$ 2.203

Bahia, R$ 2.165

Ceará, R$ 2.071

Maranhão, R$ 2.049

