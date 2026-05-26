Os consumidores manauaras poderão comprar produtos tradicionais da mesa do brasileiro com preços reduzidos durante a edição 2026 do Dia Livre de Impostos (DLI), promovido pela CDL Jovem Manaus.
A ação contará com supermercados, empórios e postos de combustíveis participantes, que irão comercializar produtos sem a incidência da carga tributária para conscientizar a população sobre o impacto dos impostos no preço final.
Picanha, filé mignon e cerveja terão preços reduzidos
Entre os destaques da campanha estão a venda de picanha, filé mignon e cerveja Sol sem impostos nos principais empórios participantes da capital.
Para ampliar o acesso dos consumidores, haverá limite de compra por Cadastro de Pessoa Física (CPF). Cada cliente poderá adquirir:
- uma peça de picanha;
- uma peça de filé mignon;
- até 24 unidades de cerveja Sol.
A promoção será válida nos Empórios Rodrigues das unidades Vieiralves, Jacira Reis e Ponta Negra. O Hiper DB da avenida Paraíba e o Empório DB da Ponta Negra também participarão da ação com diversos produtos sem tributos.
CDL Jovem quer conscientizar sobre carga tributária
O Dia Livre de Impostos integra um movimento nacional que busca alertar a sociedade sobre os impactos da alta carga tributária no poder de compra da população e no funcionamento da economia.
Segundo o coordenador da CDL Jovem Manaus, Douglas Rui Aguiar, o objetivo da campanha vai além da venda de produtos com desconto.
“O Dia Livre de Impostos é um protesto de conscientização. Queremos mostrar para a população o quanto a carga tributária impacta diretamente no valor dos produtos consumidos diariamente”, destacou.
A edição de 2026 contará com mais de 25 empresas e marcas participantes em Manaus, reunindo mais de 50 lojas de diferentes segmentos.
Posto 3000 venderá gasolina sem impostos
Outro destaque da programação será a tradicional venda de combustível sem carga tributária no Posto 3000, localizado na avenida Djalma Batista.
A ação ocorrerá nas primeiras horas da manhã e disponibilizará 5 mil litros de gasolina com valor reduzido para demonstrar o peso dos impostos no preço final pago pelos consumidores.
O abastecimento terá limite de:
- R$ 100 para carros;
- R$ 50 para motocicletas.
A comercialização seguirá até o encerramento do estoque disponível.
CDL Jovem divulgará novas ações nas redes sociais
Ao longo da semana, a CDL Jovem Manaus continuará divulgando novas ações e empresas participantes do Dia Livre de Impostos 2026 por meio das redes sociais oficiais da entidade.
Leia mais: