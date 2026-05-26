Dia Livre de Impostos

Supermercados, empórios e posto de combustível participam da ação com produtos vendidos sem carga tributária na capital amazonense.

Os consumidores manauaras poderão comprar produtos tradicionais da mesa do brasileiro com preços reduzidos durante a edição 2026 do Dia Livre de Impostos (DLI), promovido pela CDL Jovem Manaus.

A ação contará com supermercados, empórios e postos de combustíveis participantes, que irão comercializar produtos sem a incidência da carga tributária para conscientizar a população sobre o impacto dos impostos no preço final.

Picanha, filé mignon e cerveja terão preços reduzidos

Entre os destaques da campanha estão a venda de picanha, filé mignon e cerveja Sol sem impostos nos principais empórios participantes da capital.

Para ampliar o acesso dos consumidores, haverá limite de compra por Cadastro de Pessoa Física (CPF). Cada cliente poderá adquirir:

uma peça de picanha;

uma peça de filé mignon;

até 24 unidades de cerveja Sol.

A promoção será válida nos Empórios Rodrigues das unidades Vieiralves, Jacira Reis e Ponta Negra. O Hiper DB da avenida Paraíba e o Empório DB da Ponta Negra também participarão da ação com diversos produtos sem tributos.

CDL Jovem quer conscientizar sobre carga tributária

O Dia Livre de Impostos integra um movimento nacional que busca alertar a sociedade sobre os impactos da alta carga tributária no poder de compra da população e no funcionamento da economia.

Segundo o coordenador da CDL Jovem Manaus, Douglas Rui Aguiar, o objetivo da campanha vai além da venda de produtos com desconto.

“O Dia Livre de Impostos é um protesto de conscientização. Queremos mostrar para a população o quanto a carga tributária impacta diretamente no valor dos produtos consumidos diariamente”, destacou.

A edição de 2026 contará com mais de 25 empresas e marcas participantes em Manaus, reunindo mais de 50 lojas de diferentes segmentos.

Posto 3000 venderá gasolina sem impostos

Outro destaque da programação será a tradicional venda de combustível sem carga tributária no Posto 3000, localizado na avenida Djalma Batista.

A ação ocorrerá nas primeiras horas da manhã e disponibilizará 5 mil litros de gasolina com valor reduzido para demonstrar o peso dos impostos no preço final pago pelos consumidores.

O abastecimento terá limite de:

R$ 100 para carros;

R$ 50 para motocicletas.

A comercialização seguirá até o encerramento do estoque disponível.

CDL Jovem divulgará novas ações nas redes sociais

Ao longo da semana, a CDL Jovem Manaus continuará divulgando novas ações e empresas participantes do Dia Livre de Impostos 2026 por meio das redes sociais oficiais da entidade.

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