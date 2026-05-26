Mercado Imobiliário

Evento reúne incorporadoras, subsídios de até R$ 65 mil e condições especiais para compra da casa própria.

O mercado imobiliário amazonense ganha novo impulso com a realização do Grande Salão de Imóveis da ADEMI Amazonas, que acontece entre os dias 28 e 31 de maio, no Amazonas Shopping.

O evento reúne seis grandes incorporadoras e empresas do setor em um único espaço, oferecendo condições especiais de negociação, subsídios habitacionais e facilidades para quem deseja comprar o primeiro imóvel ou investir no mercado imobiliário.

Incorporadoras apresentam imóveis para diferentes perfis

Participam desta edição as incorporadoras MRV, Olá Casa Nova, Capital Construtora, Smart Empreendimentos, Unipar e Assimob.

Durante os quatro dias de programação, os visitantes poderão conhecer empreendimentos, realizar simulações de financiamento, análise de crédito e obter informações sobre programas habitacionais e subsídios disponíveis.

O salão funcionará das 10h às 22h entre os dias 28 e 30 de maio. No domingo, 31 de maio, o atendimento será das 12h às 21h. A entrada é gratuita.

Evento busca facilitar acesso à casa própria

Segundo o presidente da ADEMI-AM, Henrique Medina, o evento reúne as principais empresas do setor para facilitar o acesso dos consumidores às melhores oportunidades do mercado.

“O Salão de Imóveis da ADEMI-AM chega como uma grande oportunidade para quem deseja realizar o sonho da casa própria ou investir em um imóvel com condições diferenciadas”, destacou.

A associação afirma que os programas habitacionais e os subsídios governamentais têm ampliado o acesso das famílias ao financiamento imobiliário.

“Muitas pessoas descobrem, durante eventos como este, que já possuem condições de financiar e conquistar sua moradia própria”, ressaltou Henrique Medina.

Subsídios podem chegar a R$ 65 mil

De acordo com a ADEMI-AM, o evento acompanha o fortalecimento do mercado imobiliário impulsionado pelos programas habitacionais, uso do FGTS e subsídios que podem chegar a R$ 65 mil.

As incorporadoras também devem oferecer condições facilitadas, incluindo parcelamento da entrada em até 60 vezes, conforme as regras de cada empresa participante.

Além das negociações imobiliárias, o salão busca aproximar consumidores das principais incorporadoras do setor em Manaus, concentrando em um único espaço opções de imóveis, financiamento e atendimento especializado.

Abertura terá presença da Caixa

A abertura oficial do Grande Salão de Imóveis da ADEMI-AM acontece no próximo dia 28, às 10h, no Amazonas Shopping, com a presença da Caixa Econômica Federal.

O evento conta com patrocínio da Caixa, Governo Federal e Governo do Estado do Amazonas. A expectativa da organização é receber milhares de visitantes ao longo da programação, consolidando o salão como uma das principais vitrines do setor imobiliário no Amazonas.

(*) Com informações da assessoria

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