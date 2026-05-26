Declaração

Receita Federal notificou centenas de contribuintes após cruzamento de dados fiscais e patrimoniais.

Publicado em 26 de maio de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Brasília (DF) – A Receita Federal iniciou uma nova etapa de cobrança voltada para pessoas físicas com débitos no Imposto de Renda. A ação tem como foco contribuintes com dívidas superiores a R$ 15 mil.

Segundo o órgão, os contribuintes selecionados passaram por uma análise detalhada da situação fiscal e patrimonial. A Receita utilizou cruzamento de dados para identificar pendências, inconsistências e casos considerados prioritários para cobrança.

Até o momento, 777 pessoas já receberam notificações. O valor total das dívidas ultrapassa R$ 238 milhões.

Quem pode ser notificado pela Receita Federal

A Receita Federal informou que a cobrança pode atingir diferentes perfis de contribuintes. Entre eles estão:

Pessoas físicas com dívidas acima de R$ 15 mil no Imposto de Renda

Contribuintes com imposto devido e não pago

Pessoas que entregaram a declaração em atraso e receberam multa

Quem possui pendências ou inconsistências fiscais identificadas pela Receita

Contribuintes com declaração retida na malha fina

Receita alerta para juros e medidas mais rígidas

De acordo com a Receita, os débitos podem estar ligados ao não pagamento do imposto, multas por atraso na entrega da declaração ou pendências que levaram o contribuinte para a malha fina.

O órgão informou ainda que poderá aplicar medidas mais rigorosas previstas em lei caso as dívidas não sejam regularizadas.

A recomendação é que os contribuintes façam a regularização voluntária para evitar aumento da dívida com juros, multas e encargos adicionais.

Como consultar pendências no CPF

O contribuinte pode verificar gratuitamente se possui débitos com a Receita Federal por meio do portal oficial do órgão.

O acesso é feito utilizando a conta Gov.br.

Após entrar no sistema, basta acessar a área “Minhas Dívidas e Pendências”. No ambiente, é possível consultar cobranças, visualizar detalhes da dívida e emitir a guia de pagamento.

Receita enviou alertas para quase 1 milhão de pessoas

Além da cobrança direcionada aos maiores devedores, a Receita Federal informou que enviou comunicações eletrônicas para cerca de 971 mil contribuintes com pendências no Imposto de Renda.

Segundo o órgão, o objetivo é incentivar a regularização antes do aumento dos juros e evitar problemas relacionados à Certidão Negativa de Débitos (CND).

Os débitos desse grupo somam aproximadamente R$ 24,45 bilhões.

Leia mais:

Receita pagará restituição automática para 4 milhões em 2026