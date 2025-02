Dupla que matou adolescente a golpes de terçado é presa no AM

Larry Lucas de Souza Nunes e Mateus da Silva foram presos na quinta-feira (13), pelo crime de homicídio de Kauã da Silva Santos, que tinha 17 anos. As prisões foram efetuadas na orla do município de Eirunepé, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Rafael Bruno, da DIP de Eirunepé, o crime foi praticado no dia 30 de janeiro, no bairro Aparecida, no município. O adolescente foi morto com golpes de terçados, desferidos pelos autores.

“As investigações apontam que a motivação do homicídio teria sido uma rincha não resolvida entre os envolvidos. Depois do crime, os indivíduos fugiram da cidade para o interior do município”, explicou o delegado.

Paradeiro

No dia das prisões, segundo o delegado, a equipe policial recebeu uma informação de que os autores teriam retornado para a cidade.

“Desta forma, saímos em diligências e fomos até a orla do município, onde cumprimos os mandados”, informou o delegado.

Larry Lucas de Souza Nunes e Mateus da Silva responderão por homicídio e ficarão à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: VÍDEO: Homem é encontrado morto em terreno da Zona Leste de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱