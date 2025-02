Autores queriam a quantia de 10 mil reais que a vítima furtou de comerciante do município

Douglas de Oliveira Goiano, de 30 anos, conhecido como “Dudu”, Douglas Souza da Silva, de 29, o “Frango”, e Franco Luís Michiles de Souza, de 26, o “Gato Ajato”, foram presos por torturarem e matarem José Eliton Silva Ferreira, que tinha 33 anos. O crime ocorreu no dia 15 de janeiro, no município de Maués, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Roab Rocha, da 48ª DIP, a vítima supostamente furtou 10 mil reais e outros bens da residência de um comerciante local. Um grupo criminoso, composto possivelmente por mais 10 pessoas, ficou sabendo do ocorrido e quem seria o autor e resolveu extorqui-lo em busca do dinheiro furtado.

“A vítima foi torturada até a morte e o seu corpo foi encontrado em um local de mata, conhecido como ramal do Guaranatuba, com sinais de tortura e sem o dedo indicador”, disse o delegado.

Investigação

Conforme o delegado, dos envolvidos no crime, 10 foram identificados, e as investigações continuam para localizar os outros sete.

“Dos 10 envolvidos, a maioria já responde por tráfico de drogas e/ou homicídio, e Frank Luís já havia sido preso em agosto de 2024 por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido”, contou o delegado.

Segundo o delegado, os 10 partícipes identificados já foram indiciados, e o Inquérito Policial (IP) já está concluído, com autoria e motivação definida.

Procedimentos

O trio responderá por tortura, homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sequestro e cárcere privado e estão à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Dupla é presa após sequestrar e torturar homem até a morte em ‘tribunal do crime’ no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱