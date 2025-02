Valdimilson da Silva Leite, de 44 anos, foi preso em flagrante na sexta-feira (14), por tentativa de homicídio contra um homem de 37 anos. A prisão ocorreu na rua Tiradentes, bairro Taracuá, no município de Santo Antônio do Içá, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Ubiratan Farias, da 53ª DIP, a equipe policial estava em diligências no local do fato, quando avistou o autor empunhando uma faca e a limpando em via pública.

“Na ocasião, a vítima foi ao encontro da equipe policial e informou que Valdimilson tentou mata-lo com uma facada. A motivação do crime teria sido um suposto furto de gasolina da motocicleta do irmão do autor, cometido pela vítima”, falou o delegado.

Segundo o delegado, o indivíduo recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

“Iremos continuar as investigações para o esclarecer se a motivação do delito procede”, disse o delegado.

Procedimentos

Valdimilson da Silva Leite foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e está à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

