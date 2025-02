Parintins FC vence Princesa por 2 a 1 e avança às semifinais do primeiro turno do Barezão

Parintins garante vaga na semifinal do primeiro turno do Barezão 2025, onde enfrentará o Manaus FC.

O RPE Parintins é semifinalista do primeiro turno do Campeonato Amazonense de Futebol – Barezão 2025. A vaga foi garantida após vitória por 2 a 1 sobre o Princesa do Solimões neste domingo (16/02), no estádio Carlos Zamith, no Coroado, Zona Leste da capital.

Com o resultado, o Tourão vai enfrentar o Manaus FC numa das semifinais do primeiro turno da competição. A outra disputa pela vaga na final será entre Amazonas FC e Manauara, que eliminou o Nacional após o empate sem gols no sábado (15/02), na Colina.

O jogo

O duelo do play off teve dois tempos bem distintos. Nos primeiros 45 minutos, o RPE Parintins FC sobrou e teve muitas oportunidades de abrir uma boa vantagem. O estreante Wesley Ribeiro abriu o placar aos 24 minutos, num chute rasteiro que passou por baixo do goleiro André Regly.

O Tourão contou com uma tarde inspirada dos seus homens de meio de campo e ataque. Dagson limpou dois zagueiros e bateu de esquerda, mas a bola bateu no travessão, aos 42 minutos. Rodriguinho também esteve perto de deixar sua marca, aos 43 minutos, mas parou na boa defesa do goleiro do Tubarão de Manacapuru.

No segundo tempo, o Princesa se lançou ao ataque e empatou logo aos 2 minutos, com Tico, num chute certeiro de pé esquerdo. A equipe de Manacapuru passou a pressionar mais e correr atrás do único que interessava, pois a vantagem do empate era do Tourão.

Por outro lado, o técnico Maurinho fez mudanças para aproveitar os espaços que apareciam no jogo. Uma delas foi o meia Inácio Neto, que substituiu Rodriguinho. O camisa 23 de uma boa dinâmica no meio e pisou bastante na área. Numa das subidas, aos 45 minutos, aproveitou a cobrança de escanteio de Gabriel Fonseca e cabeceou para a área. A bola desviou num defensor do Princesa e morreu no fundo da rede, decretando a vitória do Tourão por 2 a 1.

Ficha técnica: RPE Parintins FC 2×1 Princesa do Solimões

RPE Parintins FC:

33 – Matheus Carlos, 2 – Marcelo Costa, 3 – Douglas Nunes (capitão), 4 – Jackson Borges e 97 – Matheus Velasque;16- Edson Magal (5-Serginho), 22 – Wesley Ribeiro (35-Jhonatan Ferreira), 14 – Gabriel Fonseca e 11 – Rodriguinho (23-Inácio Neto); 27 – Lucas Sibito (25-China) e 9 – Dagson (18-Marcinho).

Técnico: Maurinho Fonseca

Princesa do Solimões:

1 – André Regly, 2-Medina, 4-Dieter, 13-Hercules e 6-Diego Hoffmann (18-Marcelo Souza; 5-Anderson, 22-Guilherme Leite, 97-Índio e 16-Rodrigo Castro (19-Tico); 9-Felipe André e 18-Bismarck

Técnico: Mastrillo Veiga

*Com informações da assessoria

