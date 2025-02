Suposto mandante do assassinato de delator do PCC é visto em pagode com traficantes do CV

Ele foi visto no último fim de semana em um pagode na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio.

Apontado pela Polícia Civil de São Paulo como o mandante do assassinato de Vinícius Gritzbach, o traficante Emílio Carlos Gongorra Castilho, conhecido como “Cigarreira”, foi visto no último fim de semana em um pagode na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio. O local é considerado um dos principais redutos do Comando Vermelho (CV) e abriga lideranças da facção carioca.

Castilho, integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), teria buscado refúgio na Vila Cruzeiro logo após a execução de Gritzbach, ocorrida no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Desde então, ele tem sido visto circulando pela comunidade e estreitando laços com traficantes do CV, o que reforça as suspeitas de uma negociação entre as duas maiores facções do país.

Trégua entre facções

A aproximação entre membros do PCC e do CV acontece em meio às tratativas para uma trégua nacional. A aliança, que vem sendo articulada desde 2019, teria sido consolidada recentemente por seus líderes máximos: Márcio dos Santos Nepomuceno, o “Marcinho VP” (CV), e Marco Willian Herbas Camacho, o “Marcola” (PCC).

Avisos internos do PCC, conhecidos como “salves”, começaram a circular na última semana, determinando o fim dos ataques entre as facções e a proibição de invasões territoriais. A trégua tem impacto direto em estados do Norte e Nordeste, onde o CV mantém forte domínio.

Investigações e suspeitas

Apesar das suspeitas de envolvimento de Cigarreira na morte de Gritzbach, parte da força-tarefa que investiga o crime acredita que ele possa estar afastado das atividades criminosas devido a problemas de saúde. O traficante estaria em tratamento contra um câncer e, em algumas operações policiais, chegou a ser procurado em hospitais. Além disso, não há provas concretas que o vinculem diretamente aos policiais militares apontados como executores do crime.

Outro nome citado na investigação é Diego Amaral, o “Didi”, que teria ajudado na execução do delator do PCC e está atualmente foragido na Bolívia. As autoridades estudam acionar o governo boliviano para tentar localizá-lo e prendê-lo.

Enquanto isso, a presença de Cigarreira no Complexo da Penha reforça a tese de que ele atua como elo entre o PCC e o CV nas negociações que podem mudar o cenário do crime organizado no Brasil.

