BBB 25: Após Sincerão, Mateus é o mais cotado para sair

Após o Sincerão da última segunda-feira (17), a votação do paredão desta semana no BBB 25 ganhou um novo rumo. Parte dos internautas demonstrou ter mudado de opinião, mas as prévias da votação indicam que Mateus deve ser o eliminado, com mais de 50% dos votos.

Quem vai sair do BBB 25?

As principais pesquisas indicam que Mateus deve deixar o programa com ampla maioria dos votos. O arquiteto está em desvantagem, já que as torcidas de Aline e Guilherme puxaram mutirões de votos contra ele nas redes sociais. A hashtag “Fora Mateus” é o termo mais digitado no X na lista de palavras relacionadas ao reality show.

Enquetes

Segundo enquete realizada pelo site da GLOBO, Mateus deve deixar o programa com 53% dos votos. Na sequência, aparecem Aline (com 33%) e Guilherme (com 13%). Os números sofreram uma drástica alteração após o Sincerão. Antes da dinâmica, Mateus Pires aparecia nas pesquisas com 70% dos votos do público, e Aline acumulava um número um pouco acima de 20%.

Críticas a Mateus

Nas redes sociais, espectadores consideram que a permanência de Mateus no confinamento seria nula para o jogo. Internautas ressaltam que o participante poderia se posicionar mais nas situações que acontecem na casa e criticam o fato de ele não apoiar a amiga Vitória Strada.

O Portal Em Tempo continua monitorando as enquetes e a repercussão do paredão nas redes sociais para trazer as informações mais atualizadas sobre a votação. E você, quem acha que deve sair? Conte para nós nos comentários ai embaixo.

