Confusão

Confusão com segurança em hotel mobiliza fãs e gera troca de versões nas redes

Os nomes da cantora Chappell Roan, 28, e do jogador Jorginho, 34, volante do Flamengo, ganharam destaque após uma polêmica envolvendo a enteada do atleta, de 11 anos. O caso ocorreu no sábado (21), em um hotel onde a artista e a família estavam hospedadas, antes da apresentação no Lollapalooza 2026.

Segundo relato de Jorginho nas redes sociais, a menina, fã da cantora, reconheceu a artista durante o café da manhã no hotel. De acordo com ele, a criança apenas olhou e sorriu à distância, sem interromper ou abordar a cantora.

No entanto, logo depois, um segurança abordou a família de forma “extremamente agressiva”. Conforme o jogador, o profissional acusou a criança de desrespeito e “assédio”, o que deixou a menina assustada e emocionada.

Reação nas redes sociais

Em seguida, Jorginho criticou a situação e a postura atribuída à artista. No desabafo, afirmou que “sem os fãs, ela não seria ninguém”. A declaração mobilizou torcedores do Flamengo, que passaram a comentar em massa nas redes sociais da cantora.

Além disso, usuários publicaram mensagens em português, com frases como “Ninguém morre nos devendo”, em defesa da família do jogador.

Por outro lado, fãs da cantora reagiram durante o evento. No Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o público entoou o grito “f*da-se o Flamengo” minutos antes da apresentação.

Família relata mudança de planos

Posteriormente, a esposa do jogador compartilhou um vídeo mostrando a empolgação da menina ao assistir ao show da cantora Sabrina Carpenter, na sexta-feira (20).

Na publicação, ela explicou que a filha decidiu não assistir ao show de Chappell Roan após o episódio no hotel. Em vez disso, elas tiveram um “dia de compras para garotas” e jantaram juntas. “Obrigada a todos pelas mensagens de carinho. Está tudo bem”.

Cantora apresenta sua versão

Neste domingo (22), Chappell Roan se pronunciou e apresentou sua versão dos fatos. Sem citar o nome do jogador, ela afirmou: “Eu vou contar minha metade da história do que aconteceu hoje com uma mãe e filha que estavam envolvidas com um segurança que não era meu segurança”, começou.

“Eu nem mesmo vi mãe e filha. Ninguém veio a mim. Ninguém me incomodou… Eu não pedi ao segurança para ir e falar com essa mãe e filha. Elas não fizeram nada”, disse.

“É injusto que a segurança tenha assumido que alguém não tenha tido boas intenções… Eu não odeio pessoas que são fãs da minha música. Eu não odeio crianças.”

Segurança não integrava equipe da artista

De acordo com a cantora, o profissional que abordou a família não fazia parte de sua equipe. Portanto, ele seria, possivelmente, um funcionário terceirizado ou ligado ao próprio hotel.

Além disso, Chappell afirmou que não percebeu a presença da mãe e da filha no local e reforçou que não houve contato direto.

“Lamento profundamente pela mãe e pela criança que se sentiram desconfortáveis.” Isso me deixou extremamente triste, vocês não mereciam isto”, finalizou.

(*) Com informações da CNN Brasil

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