BBB 26

Jonas, Jordana e Marciele analisam jogo e discutem próximos alvos durante a madrugada

Os participantes Jonas Sulzbach, Jordana e Marciele conversaram sobre estratégias de jogo no Big Brother Brasil 26, na madrugada deste domingo (22), no Quarto Sonho de Voar.

Durante o papo, eles repercutiram a escolha de Leandro Boneco para o Castigo do Monstro, que colocou Jonas e Alberto Cowboy na dinâmica.

Críticas à estratégia de rival

Inicialmente, Jonas criticou o posicionamento de Boneco no jogo. Segundo ele, o adversário adota uma postura “cômoda” e evita se comprometer com outros participantes.

Na sequência, o grupo avançou na conversa e passou a discutir votos, além de confirmar a intenção de indicar Cowboy em Juliano Floss.

Definição de votos e possíveis alvos

Em seguida, Jonas levantou a possibilidade de votar em Leandro. “Acho que vai ser nele que a gente vai votar, porque se for segunda [opção], ele vai de novo. Porque se a Solange estiver imune, a gente vai nele. Não tem outra opção agora”, diz o brother.

Jordana, então, questionou a estratégia: “Você prefere [ele] do que qualquer outro?”. Logo depois, Marciele também entrou na discussão: “A Chai estava no Paredão, nesse?”.

Jonas respondeu: “A Chai, eu prefiro não ir, e nem em outras opções. Agora, se for Contragolpe, é diferente. Mas a gente tem que alinhar”.

Possibilidade de contragolpe

Além disso, Marciele avaliou que, caso haja Contragolpe nesta semana, a dinâmica pode acontecer a partir do participante mais votado no Confessionário. Os brothers ainda não sabem, mas, conforme a dinâmica da semana, o mais votado pela casa poderá puxar outro participante para o Paredão.

Avaliação sobre Juliano

O grupo continuou analisando o jogo. Nesse contexto, Jordana questionou se os adversários já cogitam indicar Juliano diretamente ao Paredão.

“Será que eles estão esperando indicar o Juliano direto? Porque ele ouviu a gente falando dele ser planta”, avaliou a advogada. Marciele, por sua vez, respondeu: “Acho que não”.

Na sequência, Jonas comentou o comportamento do rival: “Ele tem muito medo de Paredão. Ele demonstrou isso ontem… Tremendo na base ontem, que estavam os quatro [na dinâmica]”.

Estratégia do grupo

Por fim, os aliados concluíram que o dançarino dificilmente irá ao Paredão sem indicação do Líder ou sem um possível Contragolpe.

“Eu acho que a gente vai jogar certo se a gente fizer isso”, avaliou Jordana.

Além disso, o grupo reforçou a leitura de que Juliano é visto por eles como uma “planta” dentro do jogo.

Dinâmica da semana de 18/03 do BBB 26

(*) Com informações do gshow

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