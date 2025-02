Homem agride companheira e ameaça policiais com faca em Manaus

Agressor resistiu à prisão e entrou em luta corporal com os policiais

Um homem de 39 anos foi preso nesta segunda-feira (17) por agredir sua companheira de 53 anos dentro de casa, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Durante a abordagem, ele ameaçou os policiais com uma faca.

Os policiais militares foram acionados após receberem uma denúncia de violência doméstica na rua Leopoldo Neves. Ao chegarem no local, encontraram o suspeito alterado. Ele sacou uma faca contra os PMs, que conseguiram contê-lo imediatamente.

O agressor resistiu à prisão e entrou em luta corporal com os policiais, que precisaram imobilizá-lo para evitar que ele se machucasse ou ferisse a equipe policial e a vítima.

O homem foi levado à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

A Polícia Militar do Amazonas orienta que a população denuncie qualquer crime imediatamente, através do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Leia mais

