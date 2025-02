Três homens, ainda não identificados, estão sendo procurados pela Polícia Civil do Amazonas, suspeitos de envolvimento em um roubo majorado a um supermercado no bairro Centro, no município de Silves, interior do Amazonas. O crime foi praticado na segunda-feira (17) e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

Segundo o delegado João Manuel Figueiras, da 40ª DIP, a equipe policial foi acionada logo após o crime. No entanto, ao chegar ao local, os suspeitos já haviam fugido pelo rio em uma lancha, levando a quantia de R$ 1,5 mil.

“No local, realizamos a apreensão de duas motocicletas utilizadas pelos criminosos. Nesse contexto, instauramos um Inquérito Policial (IP) para apurar as circunstâncias do roubo e identificar os autores”, informou o delegado.

Colaboração

Quem tiver informações sobre os suspeitos pode entrar em contato anonimamente pelos números (92) 93528-2042, disque-denúncia da 40ª DIP, ou 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

(*) Com informações da assessoria

