Isabelle Nogueira é cotada para rainha de bateria da Grande Rio

Isabelle Nogueira, anunciada em setembro como musa da Grande Rio, pode ter uma ascensão meteórica na escola de Caxias. A ex-BBB conquistou a diretoria da agremiação e já é cotada nos bastidores como a próxima rainha de bateria.

Com a saída de Paolla Oliveira, que ocupou o posto nos últimos cinco anos e se despede no desfile de 4 de março, a vaga mais cobiçada da Grande Rio ficará aberta. Muitos defendem Isabelle como sucessora, destacando sua desenvoltura, humildade e proximidade com os componentes da escola desde sua primeira visita ao barracão.

Nos bastidores, elogiam a acessibilidade e compromisso de Isabelle Nogueira com a Grande Rio, qualidades que já chamaram atenção no ensaio técnico da Sapucaí. Na ocasião, Isabelle surgiu vestida de arara em uma fantasia sofisticada, usando uma tecnologia semelhante à que transformou Paolla Oliveira em onça no desfile passado.

Solteira após o fim do noivado com o ex-BBB Matteus, Isabelle mergulhou de vez no carnaval, cumprindo uma intensa agenda de ensaios, eventos e publis. Se depender de disposição, ela está pronta para agarrar essa oportunidade.

Isabelle Nogueira cotada como rainha de bateria na Grande Rio está solteira!

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral deixaram de se seguir no Instagram após o fim do noivado. O término repercutiu entre os fãs, já que o casal ficou noivo em novembro de 2024, após iniciar o relacionamento no Big Brother Brasil.

Segundo Isabelle, a separação aconteceu por incompatibilidade entre os dois. Matteus reforçou que a decisão foi mútua, tomada após reflexão sobre a relação.

