NFL anuncia retorno ao Brasil em 2025 com jogo dos Chargers em São Paulo

A NFL anunciou que retornará ao Brasil em 2025 para mais um jogo da temporada regular, após o sucesso da partida inaugural em 2024. O Los Angeles Chargers será mandante no confronto, que ocorrerá na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 5 de setembro de 2025.

O adversário dos Chargers será divulgado juntamente com o calendário completo da temporada, previsto para ser anunciado entre abril e maio.

Local do jogo

A Neo Química Arena, casa do Corinthians, sediou o primeiro jogo da NFL na América do Sul em 2024, quando o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers. O estádio também foi palco de eventos como a Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.

O time da Philadelphia, inclusive, foi o campeão da NFL, posteriormente, ao bater o Kansas City Chiefs, no início de fevereiro, no Super Bowl.

Luis Martinez, gerente geral da NFL Brasil, expressou entusiasmo com o retorno.

“Após um primeiro jogo bem-sucedido e memorável no Brasil em 2024, estamos muito felizes em confirmar o retorno da liga a São Paulo, com o Los Angeles Chargers como time mandante, dando continuidade a essa incrível história no mercado brasileiro”, afirmou Luis.

Internacionalização

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ressaltou o impacto econômico e turístico.

“O jogo de 2024 foi um verdadeiro sucesso. Um dos eventos mais importantes do século para nossa cidade, além de posicionar São Paulo na primeira prateleira dos eventos globais”, exaltou o prefeito da capital paulista.

Além do jogo no Brasil, a NFL planeja outras partidas internacionais em 2025, incluindo jogos em Londres, Berlim, Madri e Dublin. Essas iniciativas fazem parte da estratégia da liga de expandir sua presença global e alcançar novos públicos.

