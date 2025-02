Isabelle Nogueira nega que substituirá Paolla Oliveira na Grande Rio

Influenciadora manauara e musa da escola de samba Grande Rio, Isabelle Nogueira se manifestou sobre os rumores de estaria sendo cotada para substituir Paolla Oliveira após a atriz anunciar que vai deixar o posto de rainha de bateria da escola de samba. Procurada por ELA, a influenciadora comenta sobre as especulações envolvendo o seu nome.

“Estou vivendo o agora que é meu posto de musa e já sou muito feliz por ser Musa da Grande Rio, pois fui extremamente bem recebida pela comunidade e diretoria. Não recebi nenhum convite. Além do mais, a Paolla é a minha rainha e ocupa este posto merecidíssimo, linda, dedicada e amada por todos nós”, esclarece a Cunhã Poranga do boi Garantido do Festival de Parintins nesta quarta-feira (19).

Isabelle irá desfilar pela agremiação do grupo especial do carnaval carioca, e confirmou que sua fantasia será inspirada no Norte do Brasil. Moradora de São Paulo, desde o fim da edição do “BBB 24”, a dançarina segue focada na sua preparação para a avenida.

