Peruano é preso com mais de 38 kg de cocaína em barco no Amazonas

A droga foi localizada pela PMAM com auxílio da cadela policial Havana.

Um peruano de 39 anos foi preso, na noite de quarta-feira (19), com mais de 38 quilos de cocaína em um barco vindo de Tabatinga para Manaus. A droga estava escondida dentro da bolsa do suspeito e foi encontrada com a ajuda da cadela policial Havana.

A prisão foi registrada por volta das 22h, logo após a abordagem à embarcação Banzeiro (ferryboat), que havia saído de Tabatinga com destino à capital amazonense.

Durante o procedimento, a PMAM, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), com auxílio da cadela policial Havana que sinalizou haver droga dentro de bolsas. Ao abrirem os acessórios, os policiais encontraram os entorpecentes.

Após perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi constatado 19 tabletes, que totalizaram 21,775 quilos de pasta-base de cocaína; e 14 tabletes, que pesaram 16,570 quilos de cocaína, totalizando 38,345 quilos de entorpecentes.

Ao realizarem buscas pelo dono das bolsas, a Polícia Militar identificou que os acessórios pertenciam ao homem de nacionalidade peruana.

O suspeito foi preso e encaminhado para o cartório da Polícia Civil, localizado na Base Arpão, pelo crime de tráfico de drogas.

Leia mais:

Advogada flagrada com drogas em carro é presa em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱