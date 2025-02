Boi Caprichoso divulga calendário de eventos para 2025

Atividades também preparam o bumbá para a maior festividade do período: a 58ª edição do Festival de Parintins

O Boi Caprichoso anunciou, nesta quinta-feira (20), os primeiros eventos do ano com a divulgação do calendário de ações. As atividades, além de reunirem os torcedores azulados, também preparam o bumbá para a maior festividade do período: a 58ª edição do Festival de Parintins.

As atividades iniciam com a participação do Caprichoso no Carnaboi, no dia 4 (terça-feira de Carnaval). O evento, que une o ritmo do boi-bumbá à folia carnavalesca, é um dos momentos mais esperados pelos torcedores e marca a primeira grande apresentação do bumbá na temporada.

Temporada 2025

No dia 13 de março, acontece o primeiro Ensaio da Marujada, dando o pontapé inicial nos eventos no Curral Zeca Xibelão. No dia 14 de março, será realizada a Missa de Abertura dos Galpões, um momento tradicional que simboliza a bênção sobre os trabalhos de confecção das alegorias. No dia seguinte (15), ocorre o primeiro Ensaio Show, reunindo todos os segmentos do boi e abrindo a temporada com grande estilo.

Entre os momentos mais aguardados da programação está o lançamento do álbum oficial do Caprichoso. A apresentação das toadas da temporada acontecerá em dois grandes eventos: no dia 19 de abril, em Parintins, e no dia 26 de abril, em Manaus.

A programação segue intensa, com Ensaios Show e Ensaios da Marujada acontecendo semanalmente para aprimorar cada detalhe das apresentações. Em junho, os preparativos entram na reta final com os Ensaios Técnicos no Curral, que começam no dia 17 e seguem até o dia 20.

Boi de Rua

Um dos eventos mais emblemáticos da temporada é o Boi de Rua, que acontece no dia 21 de junho, logo após o Sorteio da Ordem de Apresentação do Festival. O evento é um grande ensaio aberto pelas ruas de Parintins, onde a galera azul pode sentir a energia do Caprichoso de perto, vibrando com as melhores toadas, caminhando e dançando pelos bairros da cidade.

Os dias que antecedem o festival são marcados por ajustes técnicos e concentração total. No dia 24 de junho, acontece o Ensaio Técnico Fechado no Bumbódromo, seguido da Passagem de Som no dia 25.

O Festival de Parintins 2025 acontece nos dias 27, 28 e 29 de junho, quando o Caprichoso apresenta, no Bumbódromo, o espetáculo “É Tempo de Retomada”, em busca de mais um título.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Garantido anuncia Lívia Christina como Rainha do Folclore e Jevenny Mendonça como Porta-Estandarte

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱