Homem é preso por deixar cães desnutridos e com doenças de pele em Manaus

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (20), Paulo Enéas Cunha Silva, de 25 anos, por maus-tratos contra dois cachorros da raça Pitbull, encontrados em uma casa na rua Parintins, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Juliana Viga, titular da Dema, a investigação foi iniciada após denúncias de que um dos cães estava em estado de desnutrição e apresentava doenças de pele e inflamações.

Ao chegar ao local, a equipe policial encontrou dois Pitbulls em situação de maus-tratos. Um estava muito magro e com sarna, enquanto o outro tinha a orelha cortada, além de estarem em um ambiente precário.

A dona da residência afirmou que os animais não eram dela, mas haviam sido deixados por inquilinos que ela não conhecia.

No entanto, as descrições do homem nas denúncias coincidiram com as características do filho dela, Paulo, que assumiu ser o tutor dos cães. Ele alegou ter aplicado apenas um talco em um deles.

Paulo foi preso em flagrante e autuado por maus-tratos a animais. Os cães foram encaminhados à clínica veterinária da ONG Anjos de Rua para atendimento emergencial. Ele permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

