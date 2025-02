Fiscalização encerra bloco irregular e autua eventos de Carnaval em Manaus

A Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), inspecionou cinco blocos de rua neste sábado (22) para garantir o cumprimento das normas dos eventos carnavalescos. Na Zona Norte de Manaus, a ação encerrou um bloco pela ausência de documentação obrigatória.

No bairro Parque Dez e Alvorada, o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) autuou dois blocos que não tinham a documentação necessária para funcionamento.

O major William Gomes, chefe do Departamento de Planejamento Integrado (DPI) da SSP, destacou que a fiscalização busca garantir um Carnaval seguro e organizado.

“Nosso objetivo principal é que os eventos possam ocorrer de maneira segura, integrada e trazendo maior eficiência na prestação de serviço para a população. Discutimos detalhes da Portaria de Carnaval e as diretrizes necessárias para a realização dessas festas”, afirmou.

O delegado Fernando Bezerra, do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), reforçou que o papel da fiscalização não é impedir os eventos, mas garantir que ocorram dentro das normas.

Equipes da Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc) e do Juizado Infracional da Infância e da Juventude (JIJI) fiscalizaram a presença de crianças nos blocos.

“Buscamos orientar os organizadores sobre as regras. Crianças até 12 anos não podem participar, e de 12 anos para cima só podem estar presentes acompanhadas de um responsável legal e com a documentação necessária”, explicou Delma Sousa, assessora da Secretaria da Criança e Adolescente da Sejusc.

Na Zona Norte de Manaus, um bloco foi interrompido por apresentar diversas irregularidades e riscos ao público.

“Foram constatadas infrações como som irregular, ausência de bombeiro civil, ligação elétrica irregular com risco de incêndio e descumprimento do limite autorizado para ocupação das ruas. Diante disso, foi determinada a interrupção do evento para garantir a segurança da população”, afirmou o delegado Fernando Bezerra.