Voto Feminino: TRE-AM celebra 93 Anos da conquista histórica

Manaus (AM) – Em uma época em que o silêncio feminino era regra e a política domínio quase exclusivamente masculino, a conquista do voto feminino no Brasil, em 1932, transformou-se em um marco de resistência e mudança. Hoje, 93 anos depois, a data permanece como memória da luta pela igualdade e do papel das mulheres na construção social de nosso País.

No Amazonas, no primeiro turno do último pleito, mais de 1,1 milhão de mulheres compareceram às urnas, reafirmando o protagonismo feminino no Estado.

Mulheres nas Urnas: Força e Representatividade

Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) refletem um Brasil onde as mulheres são maioria entre os eleitores. No país, elas representam 52% do eleitorado. No Amazonas, esse percentual é de 51%. Não se trata apenas de números, mas de uma presença ativa, uma voz que se ergue e se faz ouvir na definição dos rumos da política nacional.

Para a desembargadora Carla Reis, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), essa presença maciça é um reflexo do longo caminho percorrido até aqui.

“Temos que honrar essa conquista, que representa um passo crucial para a equidade de gêneros e para o reconhecimento dos direitos das mulheres. Hoje, não apenas votamos, mas influenciamos decisões políticas que afetam diretamente a sociedade”, ressalta.

A magistrada ainda reforça que a luta pela ocupação de espaços de poder continua.

“No primeiro turno do último pleito no Amazonas, mais de um milhão de mulheres compareceram às urnas. Esse número é expressivo e demonstra a força da mulher amazonense frente ao exercício da cidadania”, destaca.

Do Silêncio à Voz Ativa

Em 24 de fevereiro de 1932, o Brasil dava um passo decisivo ao incluir, no Código Eleitoral, o direito ao voto para mulheres casadas (desde que autorizadas pelos maridos), viúvas e solteiras com renda própria. Era uma vitória parcial e cercada de restrições, mas representava uma rachadura no muro da exclusão política feminina.

Somente em 1946, com a promulgação da Constituição, a obrigatoriedade plena do voto feminino foi assegurada.

Quase um século depois, a política ainda é um espaço onde as mulheres enfrentam desafios. Embora majoritárias no eleitorado, sua presença em cargos eletivos continua desproporcionalmente baixa. O direito ao voto foi conquistado, mas a batalha por maior representatividade segue pulsante.

Memórias da Democracia: O Acervo Eleitoral do TRE-AM

Quem deseja viajar no tempo e compreender a evolução do voto feminino e do processo eleitoral no Amazonas pode visitar o Centro de Memória Eleitoral “Des. Joaquim Paulino Gomes”, localizado no Fórum Eleitoral do TRE-AM.

Inaugurado em 2012, o espaço guarda relíquias como títulos eleitorais datados de 1904 e as primeiras urnas de madeira utilizadas no estado, contrastando com os avanços tecnológicos das urnas eletrônicas atuais.

A assistente do Centro de Memória, Biblioteca e Arquivo do TRE-AM, Marilza Moreira, destaca que o local vai além da conservação documental.

“Promovemos exposições, palestras e eventos educativos, conscientizando a população sobre a importância do processo democrático e da participação cidadã”, explica.

Aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, o Centro de Memória Eleitoral segue como um guardião da história, lembrando que o direito ao voto, conquistado com luta e democracia, se fortalece com a participação ativa dos cidadãos.

