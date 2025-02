Motorista sem CNH avança semáforos e causa acidente em Manaus

Um motorista de 72 anos, sem habilitação, causou um acidente na tarde de domingo, 23/2, na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, ao avançar dois semáforos vermelhos, um já existente e o novo instalado no cruzamento com a rua Belo Horizonte. A infração foi presenciada por agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que estavam na região no momento.

O motorista desrespeitou a sinalização e colidiu com um táxi, que, por sua vez, bateu em outro veículo. Além da imprudência, o carro estava em condições inadequadas, com pneus carecas, faróis quebrados e falta de manutenção, o que agravou os riscos, principalmente em uma pista molhada pela chuva.

O veículo foi recolhido, e a Polícia Militar decidiu não conduzir o motorista ao Distrito Integrado de Polícia (DIP) devido à sua idade.

A Prefeitura de Manaus ressalta que a instalação do novo semáforo foi baseada em estudos técnicos para aumentar a segurança viária e proteger a vida de motoristas e pedestres. O respeito às normas de trânsito é essencial para prevenir acidentes e garantir um trânsito mais seguro para todos.

