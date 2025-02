Homem é preso com mais de R$ 500 mil em drogas escondidas em malas no AM

As drogas foram localizadas com auxílio dos cães policiais Havana e Athena.

Com auxílio dos cães policiais Havana e Athena, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu, durante operação na Base Fluvial Arpão 1, nas proximidades de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), um homem de 28 anos. O suspeito foi preso ao tentar transportar cerca de 10 quilos de entorpecentes para Manaus. A droga estava escondida dentro das malas do suspeito.

O suspeito foi localizado por volta das 20h15h, durante abordagem à embarcação Sumaúma (ferryboat), que havia saído de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) com destino à capital.

Durante a abordagem, os policiais militares coordenados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e com o auxílio dos cães policiais Havana e Athena, localizaram a droga. Os entorpecentes estavam escondidos nas malas do suspeito, que foi identificado e preso.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 1,2 quilos de cocaína e 8,2 quilos de pasta-base de cocaína. A identificação da droga foi comprovada a partir de análises realizadas pelos peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

Com a apreensão, a SSP-AM estima ter causado um dano superior a R$ 500 mil ao crime. O suspeito preso foi conduzido à Polícia Civil (PC-AM), embarcada na Base Arpão, pelo crime de tráfico de drogas.

Outras apreensões

Nos últimos 25 dias, as operações realizadas pelas Forças de Segurança, na Base Arpão, já retirou de circulação cerca de 300 quilos de entorpecentes, entre cocaína, maconha do tipo skunk e pasta-base de cocaína. As apreensões resultaram, ainda, na prisão de 11 pessoas pelo crime de tráfico de drogas.

