Balsa particular colidiu com o porto durante o último domingo (23)

O senador Eduardo Braga entrou em contato com a diretoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) após o acidente ocorrido no porto de Borba, interior do Amazonas, na tarde do último domingo (23).

O parlamentar solicitou que fossem adotadas as providências para corrigir os danos causados após uma balsa particular colidir com o porto. O local foi interditado porque foram danificadas as pontes de acesso e o cais flutuante.

Danos

Uma equipe composta por engenheiros civil e naval, soldadores e montadores, coordenada pelo superintendente regional do DNIT no Estado do Amazonas, Orlando Fanaia, esteve no município de Borba nesta segunda-feira (24). No local, os técnicos identificaram a gravidade dos danos e produziram relatório sobre as medidas a serem executadas. Na terça-feira, será feita a preparação de cabos de amarração para mitigar o risco de as pontes afundarem no rio Madeira. Além disso, será avaliada a possibilidade da energização da componente naval.

“Somente após garantirmos segurança às pontes através de amarração emergencial, avaliaremos os guinchos elétricos e o real status das linhas de fundeio de popa do flutuante principal, que aparentemente também foram rompidas com o acidente. Teremos uma reunião emergencial, em Brasília, com técnicos nacionais, do Amazonas e da empresa causadora do acidente. Estamos priorizando as ações por solicitação do senador Eduardo Braga”, declarou o superintendente.

Reunião

Nesta terça-feira (25), Orlando Fanaia seguirá para a sede da autarquia em Brasília a fim de relatar a situação que afetou o principal modal de transporte da região, o aquaviário. Com o porto interditado, o embarque e desembarque de cargas e de passageiros ficará comprometido, afetando a vida de mais de 42 mil pessoas.

O senador Eduardo Braga tem acompanhado a situação e se colocou à disposição do superintendente para interceder junto à diretoria nacional para resolver o problema no menor tempo possível.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: David Almeida e Eduardo Braga visitam obras de conjunto habitacional no Tarumã

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱