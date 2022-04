Professora do AM recebe prêmio ‘Professor Inovador 2021’ com projeto autoral

Iranduba (AM) – Professora do Ensino Mediado por Tecnologia do Amazonas, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Alcione Santos da Silva conquistou o 1º lugar do Prêmio Professor Inovador 2021. Docente em Iranduba, município da Região Metropolitana de Manaus, distante 27 quilômetros da capital, ela teve o projeto publicado no livro “Professor Inovador” e ganhou o prêmio de R$ 1 mil.

Realizado pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o projeto visa reconhecer, compartilhar e premiar práticas pedagógicas exitosas e inovadoras realizadas em sala de aula pelos educadores da rede pública de ensino.

O lançamento da terceira edição do livro “Professor Inovador” e a premiação dos projetos ocorreram na segunda-feira (25).

Alcione Silva conquistou a premiação com o projeto “Comunidade Lago do Ubim: A escola como provedora de inserção por meio de cotas – raciais e sociais”.

Os projetos e artigos submetidos foram avaliados por uma comissão de notáveis indicada pela Comissão de Educação da Aleam.

Além de ter o material publicado, os vencedores receberam prêmios de R$1 mil; R$ 500 e R$ 300, para o primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, por categoria.

Reconhecimento

A professora do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), Lúcia Regina Silva dos Santos, teve seu relato de experiência selecionado para publicação no livro “Professor Inovador”.

Com o tema “Aula em Casa: e-mail, uma possibilidade para investigar a abrangência do fazer das Aulas de Arte”, o relato compõe a terceira edição do livro.

A professora agradece pelo reconhecimento e oportunidade de fazer parte do projeto.

“Poder compor o livro é um grande prêmio para mim, ter meu relato selecionado dentre tantos outros inscritos é gratificante e me sinto honrada”, frisou Lúcia.

