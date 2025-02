Jovens Embaixadores brilham na Taça Amazonas BJJ Pro 2024

A XII Taça Amazonas BJJ Pro, realizada no último fim de semana, destacou o desempenho da academia Jovens Embaixadores, que conquistou um total de 42 medalhas: 8 de ouro, 11 de prata e 23 de bronze. Entre os principais resultados, as adolescentes Layz Emanuelle e Kamilly Vitória Almeida de Souza, ambas de 15 anos e faixa azul, fecharam a categoria infanto-juvenil meio pesado. A equipe também brilhou na categoria adulto pena, com Jeniffer de Oliveira Luz, de 21 anos, conquistando o ouro na faixa azul.

O head coach e um dos fundadores do projeto, Guilherme Torres, celebrou o desempenho da equipe e reforçou a importância da dedicação dos atletas e suas famílias.

“A Taça Amazonas é um preparatório para o Campeonato Amazonense, que acontece em abril. Ainda não entramos com todos os nossos atletas, pois seguimos na fase de preparação. Tivemos destaques importantes como a Jeniffer, a Layz e a Kamilly, além do Matheus Cardoso, faixa marrom, campeão no absoluto. Estamos iniciando uma temporada intensa de treinos, com foco no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que acontece em maio”, explicou Guilherme.

O professor Cândido Neto reforçou a importância estratégica do evento e comemorou os resultados.

“Agradecemos à dedicação dos jovens e a Deus pelas vitórias. O trabalho continua com o objetivo de melhorar os resultados a cada competição, pois sabemos o impacto que isso tem na vida dos alunos. Todos estão de parabéns”, afirmou.

Próximas competições

Os atletas da Jovens Embaixadores seguem em preparação para os campeonatos promovidos pela Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Profissional (FAJJPRO) e pela Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas (FJJAM). Entre os principais eventos do calendário estão:

Campeonato Amazonense – Abril

Campeonato Brasileiro – Maio

BJJ Cup Pro

Copa Juventude & Amazonense Nogi

O impacto do jiu-jitsu na formação dos atletas

Além de ser um esporte, o jiu-jitsu é um instrumento de disciplina e transformação social. Para os atletas da Jovens Embaixadores, a modalidade vai além das competições, influenciando positivamente suas vidas.

“O jiu-jitsu é uma verdadeira faculdade da vida. Ele ensina não apenas técnicas de luta, mas também respeito, disciplina, perseverança e superação. A jornada até a faixa preta é longa, mas recompensadora, abrindo portas para oportunidades em competições, ensino e carreiras internacionais”, destacou um dos treinadores e faixa preta da academia.

A equipe agradeceu o apoio de voluntários, pais e patrocinadores, fundamentais para a continuidade do projeto.

Sobre o projeto Jovens Embaixadores

Fundado em 2021, o projeto Jovens Embaixadores atende 150 atletas, incluindo crianças, adolescentes e adultos, com aulas gratuitas de jiu-jitsu, MMA e treino funcional. A iniciativa busca oferecer oportunidades para jovens de baixa renda, promovendo esporte e valores como disciplina e superação.

No local, onde antes havia risco de envolvimento com a criminalidade, hoje há tatames, treinos e desenvolvimento esportivo. Além das aulas, o projeto foca em práticas saudáveis, orientação e disciplina cristã.

Apoio e voluntariado

Com sede no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, o Jovens Embaixadores conta com o apoio de grandes nomes do esporte, como Bibiano Fernandes, Omar Salum, Paulo Coelho e Alex Martins. Artistas como Xande de Pilares e Uendel Pinheiro também contribuem com a iniciativa.

A equipe de voluntários inclui fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e professores de educação física, além dos faixas pretas Guilherme Torres, Cândido Neto, Christian Augusto, Leonardo Pimentel, Paulo Castro e Alex Nogueira, que ministram as aulas.

Como participar

As turmas são divididas nos seguintes horários:

Segunda a sexta-feira – 17h às 20h

Sábados – 9h às 11h

As atividades são gratuitas. No momento, há vagas para crianças de 10 a 12 anos. Para se inscrever, é necessário comparecer à sede do projeto, acompanhado de um responsável, levando documento de identidade, comprovante de residência e boletim escolar.

Endereço: Rua Aderson de Menezes, nº 8, Petrópolis, Manaus

Como ajudar

O projeto cresce com voluntariado e doações, que ajudam na compra de tatames, quimonos e alimentação para os atletas. Quem quiser contribuir pode fazer doações via PIX: [email protected] (Banco PagSeguro – Instituto Desembargador Cândido Honório – Idesch).

