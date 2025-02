Últimos dias para curtir o circuito imersivo da Globo em Manaus

Manaus (AM) – A temporada do gexperience em Manaus está chegando ao fim, mas ainda é possível explorar o universo de cenários e personagens icônicos da Globo. A atração segue até este domingo, dia 2 de março, no piso Castanheiras (G6 azul) do Manauara Shopping, ao lado do espaço Amanda Beauty.

Desde a inauguração em 10 de janeiro, o circuito trouxe para a capital amazonense a oportunidade de vivenciar a magia dos Estúdios Globo de perto.

Imersão na Globo

Os visitantes podem se sentir na casa mais vigiada do Brasil com o cenário da sala do ‘Big Brother Brasil’, desafiar os amigos no jogo ‘Sobe o Som’ do ‘Caldeirão com Mion’, ou até mesmo reviver momentos inesquecíveis de Avenida Brasil, interpretando a vilã Carminha na clássica sala de jantar da novela.

A experiência fica ainda mais especial com a presença de personagens queridos do público, como o Louro Mané, companheiro de Ana Maria Braga que está presente no cenário da cozinha do “Mais Você” e soltando frases marcantes do programa, e também o Cavalinho do “Fantástico”, sendo possível não só tirar fotos, mas apostar corrida com os demais membros deste quadro.

Durante as últimas semanas, o gex recebeu nomes conhecidos pelo público, como os ex-BBBs Arleane e Marcelo, da edição atual, e Vyni, do BBB22. Além disso, também contou com a aparição do cantor amazonense Nunes Filho e do influenciador Erick Frota, que participaram de uma ação exclusiva com ganhadores de um concurso cultural promovido pela Rede Amazônica, afiliada da globo em Manaus.

Fim da temporada

Com a contagem regressiva para o encerramento desta temporada, essa é a última semana para aproveitar a experiência a preços acessíveis.

Os ingressos custam a partir de R$12,00 para meia-entrada e clientes Claro e assinantes globoplay, enquanto o ingresso normal sai por R$24,00. Para quem deseja curtir em grupo, o combo família está disponível por R$45,00, garantindo cinco entradas.

Os bilhetes podem ser adquiridos diretamente no local ou por meio do https://gexp.eleventickets.com/#!/home, site oficial do evento.

Serviço

Gexperience Manaus

Período: 10 de janeiro a 02 de março de 2025;

Horário: de terça a sexta, das 14h às 22h; aos sábados, das 12h às 22h; e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

Local: Manauara Shopping – Piso Castanheiras – próximo a Amanda Beauty;

Valores dos ingressos da pré-venda (20/12 a 09/01):

* Inteira: R$14,00

* Meia entrada: R$7,00

* Combo família (5 ingressos): R$34,00

Clientes Claro Clube, Assinantes globoplay, Colaboradores e Lojistas do Manauara Shopping e Colaboradores da Rede Amazônica: R$12,00.

