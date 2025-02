Pai e filha são presos por esquema de furto de rodas de carros em Manaus

Segundo a polícia, a mulher recebia as rodas roubadas e as revendia pela internet, enquanto o pai armazenava e negociava os itens em sua residência.

A polícia prendeu Vladia Souza Lima, de 30 anos, e seu pai, Vanderlei Lima, na tarde desta quarta-feira (26), na rua Chuva Branca, bairro Ouro Verde, Zona Leste de Manaus. Eles são suspeitos de participar de um esquema de furto de rodas de veículos em estacionamentos de hospitais da capital.

As investigações indicam que Juan da Silva Pires, namorado de Vladia, cometia os furtos e continua foragido. Segundo a polícia, Vladia recebia as rodas roubadas e as revendia pela internet, enquanto Vanderlei armazenava e negociava os itens em sua residência.

O caso ganhou repercussão depois que uma vítima publicou um vídeo nas redes sociais mostrando seu carro e o de outro motorista sem as rodas no estacionamento do Hospital João Lúcio. A denúncia levou a polícia a monitorar um endereço suspeito, onde os agentes encontraram várias rodas estocadas.

Durante a abordagem, Vanderlei confessou o esquema e revelou o envolvimento da filha e do genro no crime. A polícia autuou Vladia e seu pai, que responderão ao processo em liberdade. As buscas por Juan continuam.

