‘Pato’ é procurado por esfaquear mulher durante roubo a ônibus da linha 652, em Manaus

Andrey da Silva Cantuário, 20, conhecido como “Pato”, está sendo procurado por esfaquear uma mulher durante um roubo a um ônibus da linha 652 no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. O crime ocorreu no dia 12 de fevereiro.

Segundo o delegado Charles Araújo, coordenador do Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurrc), Andrey foi identificado como um dos autores da agressão. Ele agiu em conjunto com Ruan Matheus Costa dos Santos, também procurado, e outros dois indivíduos ainda não identificados.

Quem tiver informações sobre o paradeiro dos suspeitos pode entrar em contato anonimamente pelos números (92) 98827-8814 ou 3667-7543 (Nurrc) ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

