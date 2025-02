Adolescente é morto a tiros e suspeitos trocam tiros com a polícia em Manaus

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros nesta quinta-feira (27), no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. Durante a fuga, os suspeitos entraram em confronto com a polícia e foram atingidos.

A polícia informou que a vítima aguardava um amigo que havia entrado em um estabelecimento quando foi surpreendida por criminosos em um carro.

Quando o amigo da vítima saiu do estabelecimento, encontrou o corpo e correu para buscar ajuda. No caminho, ele se deparou com uma viatura da polícia, que avistou o veículo suspeito circulando na área.

Os policiais iniciaram a perseguição e deram ordem de parada aos suspeitos, que reagiram disparando contra a viatura. Seguiu-se uma troca de tiros, e um dos criminosos foi baleado e levado ao hospital. O outro, mesmo ferido, conseguiu escapar e fugiu para uma região de mata.

A polícia apreendeu a arma e o carro usados no crime. A principal linha de investigação aponta uma possível dívida com o tráfico de drogas como motivo da morte do adolescente, mas essa hipótese será confirmada após as investigações.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo, e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

