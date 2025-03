Papa passa noite tranquila após crise respiratória

A sala de imprensa do Vaticano emitiu um novo comunicado na manhã deste sábado (1º) sobre o estado de saúde do papa Francisco, de 88 anos. Segundo o boletim, “a noite foi tranquila e o papa mantém seu repouso”.

Estado de saúde após crise respiratória

De acordo com o Vaticano, Francisco não teve outras crises após o broncoespasmo ocorrido na sexta-feira (28). Nesta manhã, o papa tomou um café e leu alguns jornais. A situação permanece complexa, e o prognóstico continua reservado.

Na sexta-feira, o pontífice passou por ventilação mecânica não invasiva após uma crise isolada de broncoespasmo, que resultou em um episódio de vômito com aspiração e um agravamento repentino do quadro respiratório. Apesar da piora, o papa teve boa resposta nas trocas gasosas, conforme informado pelo Vaticano.

Diagnóstico de pneumonia bilateral

O papa Francisco está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro. Ele foi diagnosticado com pneumonia bilateral, uma infecção grave que afeta ambos os pulmões. A infecção foi causada por dois ou mais micro-organismos, tornando o quadro do pontífice complexo. Mesmo com o agravamento, o Vaticano informou que o papa “permaneceu sempre vigilante e orientado, colaborando com as manobras terapêuticas”.

Avaliação do quadro clínico

O Vaticano também comunicou que serão necessárias de 24 a 48 horas para avaliar as condições clínicas do papa após o episódio de broncoespasmo. “Graças à ventilação mecânica não invasiva, os valores da troca gasosa voltaram aos níveis anteriores à crise”, explicou a Santa Sé.

(*) Com informações do Metrópoles

