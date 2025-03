Elci Simões desfila no carnaval de Manaus após ser afastado do cargo

Após ser afastado por suspeita de fraude na Eletrobras, Elci Simões desfilou com a Império do Havaí no Carnaval de Manaus.

Na noite desta sexta-feira (28), o Sambódromo de Manaus foi palco de uma aparição que gerou grande repercussão. O desembargador afastado Elci Simões desfilou no alto de um carro alegórico da escola de samba Império do Havaí, que compete no Grupo de Acesso A do Carnaval de Manaus. Sua presença, em meio à investigação que enfrenta, chamou a atenção tanto do público presente quanto nas redes sociais.

Enredo da escola de samba

Acompanhado pelo cantor e compositor parintinense Chico da Silva, amigo da família, e outros familiares, incluindo o também desembargador Yedo Simões, Elci participou do desfile que teve como enredo “A Saga dos Irmãos Yedo e Elci Simões”. O enredo narrava a história da família, desde a imigração do avô português no final do século XVIII até a chegada ao Brasil e a consolidação de suas raízes na região amazônica.

A aparição pública de Elci Simões ocorreu dias após seu afastamento do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 21 de fevereiro. O afastamento foi motivado por um processo disciplinar relacionado à liberação de alvarás no valor de R$ 150 milhões em favor da Eletrobras. Como parte das medidas, o CNJ determinou o lacramento do gabinete de Elci Simões, localizado no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Repercussão no meio jurídico e político

O afastamento de Elci Simões gerou grande repercussão no meio jurídico e político do estado. No entanto, durante o desfile, nem Elci Simões nem seu irmão Yedo Simões se manifestaram sobre o caso com a imprensa. A presença de Elci na avenida foi interpretada por alguns como um gesto de desafio, enquanto outros acreditam que se tratou de uma participação previamente planejada, uma vez que o enredo da escola já havia sido definido antes da decisão do CNJ.

