VÍDEO: Mulher esfaqueia ex-companheiro durante discussão

Um caso de violência doméstica foi registrado, no sábado (1), na Comunidade Bola na Rede, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife, quando uma mulher identificada como Rebeca Oliveira esfaqueou no peito seu ex-companheiro com uma peixeira.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Rebeca segurando a faca, enquanto o homem sangra após o golpe. A confusão gerou bastante repercussão, com imagens fortes mostrando o momento da agressão.

Histórico de brigas

De acordo com informações, Rebeca e o homem têm um histórico de brigas constantes, e contra o agressor existe uma medida protetiva que, aparentemente, não impediu que ambos continuassem se encontrando.

O homem foi rapidamente socorrido e levado para uma Unidade Hospitalar. O estado de saúde dele ainda é desconhecido, e detalhes sobre o tratamento não foram divulgados até o momento.

