IMAGENS FORTES: Motociclista foge da polícia e sofre acidente no Jorge Teixeira

Um motociclista tentou fugir, na tarde deste domingo (2), de uma abordagem da Polícia Militar no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, mas acabou sofrendo um grave acidente durante a fuga.

Fuga e acidente

De acordo com a Polícia Militar, a fuga ocorreu quando o motociclista percebeu a aproximação da viatura e acelerou para tentar escapar. No entanto, ao fazer uma curva, ele não conseguiu controlar a motocicleta e caiu de forma brusca. A gravidade da queda deixou o homem com a perna quebrada.

A Polícia Militar ainda investiga o motivo da fuga, uma vez que o indivíduo não havia cometido nenhum crime flagrante no momento da abordagem. A identidade do motociclista não foi revelada.

