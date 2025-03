Manaus registra, em fevereiro deste ano, a menor taxa de homicídios em 25 anos

Manaus fechou o mês de fevereiro com a menor taxa de homicídios em 25 anos. Os dados divulgados, de forma preliminar, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), mostram que com um número superior na população, a taxa alcançada foi de 13,98% para cada 100 mil habitantes.

O secretário da SSP-AM, Vinícius Almeida, ressaltou que o resultado é comparado ao ano de 2000, quando o Sistema de Segurança Pública passou a realizar o monitoramento dos indicadores criminais. Neste período, a taxa anual foi de 35,85% e o estado apresentava, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma população de pouco mais de 1,4 milhões de habitantes.

Vinícius Almeida ressaltou que esses números obtidos de forma histórica, foram alcançados a partir do trabalho integrado realizado pelas policiais Militar do Amazonas (PMAM), Civil (PC-AM) com apoio da Polícia Científica e do Corpo de Bombeiros (CBMAM), associado aos investimentos realizados pelo Governo do Amazonas.

Almeida destacou, também, que a tecnologia tem auxiliado às Forças de Segurança na otimização do emprego dos efetivos, que foram fortalecidos com novos servidores.

Fotos: Divulgação/SSP-AM

“Essa foi a menor taxa desde que foi iniciado o acompanhamento estatístico, no ano de 2000, quando esse percentual foi de 35,85% nós não tínhamos organizações criminosas e a população era bem menor do que a que temos hoje. Esse resultado somado aos dados obtidos pelo Sistema de Segurança, no ano passado, que elevaram o Amazonas a ocupar a sétima melhor segurança do Brasil, nos mostram que estamos no caminho certo. Nunca o estado do Amazonas esteve nessa posição”, afirmou o secretário.

Almeida lembrou que assim como fevereiro, janeiro deste ano, também apresentou resultados positivos para a segurança pública. “Tivemos um janeiro com resultado histórico e agora, fechamos o primeiro bimestre com esse resultado que reflete muito todo o empenho da Polícia Militar, da Polícia Civil e de todas as Forças de Segurança, que têm trabalhado muito forte para dar mais segurança para a nossa população”, afirmou o secretário.

Em números

Vinícius Almeida destacou que todos os números apresentados pela secretaria são rigorosamente validados pelo Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), conforme preconiza a Resolução Nº 6, de 8 de novembro de 2021, do Ministério da Justiça e Segurança Pública(MJSP).

Conforme os dados, Manaus registrou ao longo de fevereiro, 27 crimes de homicídio. No ano passado, durante o mesmo período, a capital registrou um total de 43 crimes desta natureza. A queda fez com que o Amazonas alcançasse a menor taxa em 25 anos.

“Esse resultado é muito significativo para todos nós e todos esses números são validados pelo Ministério da Justiça de forma muito rigorosa e acompanhados por entidades científicas muito críticas em relação à segurança pública. Nenhum dado é criado, eles são fruto de muito empenho das nossas polícias”, explicou o secretário.

(*) Com informações da assessoria

