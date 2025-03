Uma bebê de aproximadamente um ano ficou no meio de um ataque a tiros na cidade de Pedras de Fogo, na Paraíba. O crime ocorreu no dia 26 de fevereiro e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens começaram a circular na segunda-feira (3).

Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na Rua Getúlio Vargas. O vídeo mostra três homens, duas mulheres e a bebê na calçada quando dois suspeitos chegam em uma motocicleta e efetuam disparos.

No momento do ataque, os adultos correm para dentro de uma residência, deixando a criança na calçada. Gritos da bebê podem ser ouvidos enquanto uma das mulheres tenta resgatá-la, mas um dos atiradores aponta a arma em sua direção. Após cessar os disparos, um dos suspeitos olha para a criança antes de sair do local na moto. Somente após a fuga dos criminosos, uma das mulheres consegue pegar a bebê no colo.

VÍDEO: Bebê fica no meio de tiroteio durante tentativa de homicídio



O alvo

Segundo a Polícia Militar, o alvo do ataque era o primeiro homem que entrou na residência, que seria pai da criança. Ele foi atingido por três tiros, mas não morreu.

Até o momento, os suspeitos ainda não foram identificados.

(*) Com informações do Meio News

