Apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro ocorre nesta quarta (5)

A escola campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro em 2025 será conhecida nesta quarta-feira (5). A apuração acontece na parte da tarde, a partir de 15h05 (horário de Manaus), de acordo com a programação da TV Globo, que fará a transmissão ao vivo.

Avaliação

Nove quesitos vão receber notas: Bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira.

A Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) sorteou no início da tarde de hoje a ordem de leitura das notas da apuração do Carnaval 2025. A ordem dos critérios de desempate é inversa ao sorteio, ou seja, por ser o último a ser sorteado, o quesito comissão de frente será o primeiro critério de desempate. Samba-enredo será o segundo, e assim por diante.

Enredo

Mestre sala e porta-bandeira

Bateria

Harmonia

Alegorias e adereços

Evolução

Fantasias

Samba-enredo

Comissão de frente

Serão lidas as notas dos 36 jurados, para nove quesitos. A nota pode variar entre 9 e 10, e a mais baixa será descartada.

As seis escolas mais bem colocadas voltam à avenida no sábado. O desfile das campeãs está previsto para começar a partir das 20h (de Brasília).

Uma escola vai ser rebaixada. A agremiação que terminar em última na classificação geral vai disputar a Série Ouro em 2026.

As últimas escolas campeãs do Carnaval do Rio:

2024: Viradouro

2023: Imperatriz

2022: Grande Rio

2021: Desfiles cancelados devido à pandemia de covid-19

2020: Viradouro

2019: Mangueira

2018: Beija-Flor

2017: Portela e Mocidade

2016 Mangueira

2015: Beija-Flor

