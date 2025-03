Prefeitura nega retiro espiritual de David Almeida

Em nota divulgada nesta quarta-feira (5), Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), esclareceu que a informação de que o prefeito David Almeida estaria em retiro espiritual durante o feriado do período de Carnaval não é verdadeira e jamais foi divulgada, de forma oficial.

Na nota, a Prefeitura disse que o prefeito está em uma viagem agendada, de caráter pessoal, custeada de forma particular e o seu afastamento das atividades institucionais seguiu o rito legal e oficial, por meio do ofício no 279/2025, encaminhado à Câmara Municipal de Manaus (CMM) no último dia 27 de fevereiro.

“Dessa forma, as funções administrativas da prefeitura ficaram sob a responsabilidade do prefeito em exercício, sem interrupção das atividades. O vereador Jander Lobato, naquele momento presidente interino da CMM, assumiu a função de prefeito em exercício no período do final de semana, entre o dia 28 de fevereiro e o dia 2 de março. E desde o último dia 3, o vice-prefeito Renato Junior está como chefe do Executivo municipal, seguindo assim até o próximo dia 7 de março”, diz trecho da nota.

